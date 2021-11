"Pesten heeft ook negatieve gevolgen op lange termijn": onderzoek van UAntwerpen bij eerste generatie die zowel online als offline kon gepest worden

De onderzoekers hebben zo'n 1000 Vlaamse en 600 Nederlandse jongvolwassenen van 18 tot 26 jaar oud ondervraagd. "Het is een heel interessante groep om de langetermijngevolgen van zowel online als offline pesten te onderzoeken", zegt hoofdonderzoeker prof. Sara Pabian (UAntwerpen / Universiteit van Tilburg).

Meestal gebeurde het pesten bij de ondervraagde jongvolwassenen ook op beide fronten tegelijk. "We kunnen hen niet vergelijken met generaties die alleen offline gepest werden. Er waren niet genoeg mensen in ons onderzoek die alleen offline of alleen online gepest werden. Voor wie gepest werd, was het dus heel moeilijk om een veilige plaats te vinden. Ze konden constant aangevallen worden. Dat toont toch ook aan dat je die twee omgevingen, online en offline, niet meer apart kan bestuderen. Voor jongeren is dat één omgeving. Er gebeurt bijvoorbeeld iets op de speelplaats en dat zet zich later online voort."