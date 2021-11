Pinguïn komt na 3.000 kilometer aan op Nieuw-Zeelands strand: "Kan signaal zijn dat het niet goed gaat met soort"

Hoogleraar zoölogie Philip Seddon aan de Otago University legt aan de Britse krant The Guardian uit dat het "zeer zeldzaam is dat een Adéliepinguïn in Nieuw-Zeeland is gesignaleerd". Hij vergelijkt de pinguïn met "een kanarie in een kolenmijn" en stelt dat het een vroeg signaal kan zijn dat het niet goed gaat met de diersoort. "Er zijn echter geen andere signalen dat de populatie Adéliepinguïns op Antarctica in gevaar is", stelt Seddon.