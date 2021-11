In een laatste rechte lijn naar De Warmste Week: deze projecten willen mensen helpen om zichzelf te kunnen zijn 

“Om ervoor te zorgen dat iederéén kan zijn wie die is, zamelen we dit jaar geld in voor het DWW Fonds. Het geld uit dat fonds wordt vervolgens gebruikt om in 2022 projecten te realiseren rond ‘kunnen zijn wie je bent", gaat Nieuwdorp verder. “Denk maar aan verenigingen die kampen organiseren voor mensen met een beperking, scholen die werken rond verdraagzaamheid in de klas of een organisatie die hobbyactiviteiten opzet voor mensen met jongdementie.”