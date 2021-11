Quasimaantje van de aarde is mogelijk een verloren stuk van de maan

Maar het is wel een bijzondere aardscheerder want zijn baan maakt dat hij een constante metgezel van de aarde is. Terwijl hij een baan rond de zon beschrijft, lijkt hij ook rond de aarde te cirkelen. Kamoʻoalewa staat te ver van de aarde om als een echte maan beschouwd te worden, maar is het beste en meest stabiele voorbeeld dat we tot nu toe kennen van wat een 'near Earth compagnion' of quasimaan genoemd wordt.

"Aangezien Kamoʻoalewa lussen maakt rond onze planeet, maar nooit echt ver weg gaat terwijl we beiden rond de zon draaien, noemen we het een quasimaan van de aarde", zei Paul Chodas, de manager van het Center for Near-Earth Object Studies van de NASA. "Een andere asteroïde - 2003 YN107 - volgde meer dan 10 jaar geleden een tijdje een gelijkaardige baan, maar die heeft ons intussen verlaten."

In zijn jaarlijkse tocht rond de zon, zit Kamoʻoalewa zowat de helft van de tijd dichter bij de zon dan de aarde en dan loopt hij uit op de aarde, en zowat de helft van de zon zit hij verder weg, waardoor hij achterloopt op de aarde.

"De lussen van de asteroïde rond de aarde gaan van jaar tot jaar een beetje naar voren of naar achteren, maar als ze te ver naar voren of naar achteren afdrijven, is de zwaartekracht van de aarde net sterk genoeg om dat om te keren en de asteroïde vast te houden, zodat ze nooit verder weg gaat dan zo'n 100 keer de afstand tot de maan", zei Chodas. "Hetzelfde effect belet de asteroïde ook van veel dichter te komen dan 38 keer de afstand tot de maan. Eigenlijk zit deze kleine asteroïde gevangen in een dansje met de aarde."

Bronnen: een perstekst van de University of Arizona en een perstekst van JPL-Caltech van de NASA.