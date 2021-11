Recordaantal van 1.000 migranten steekt het Kanaal naar Engeland over

Dit jaar zijn er al 23.000 migranten in geslaagd om vanuit Frankrijk met een bootje de Britse kust te bereiken, veel meer dan de 8.400 in 2020. En dat terwijl de overtocht dwars door een van drukst bevaren zeeroutes bijzonder gevaarlijk is. Vorige week nog stierven twee migranten tijdens de overtocht, maar hoeveel mensen de oversteek niet overleefd hebben, is niet geweten. Toch blijven velen hun kans wagen en wachten ze op een kalme zee en relatief milde temperaturen zoals de voorbije dagen.