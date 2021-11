Rij je met de auto in de Vlaamse Ardennen? Pas op voor de flitsmarathon

Vanaf volgende week dinsdag houdt de politie van de Vlaamse Ardennen extra controles op plaatsen met maximumsnelheid 30 kilometer per uur en op plaatsen waar veel voetgangers en fietsers zijn. Het is een proefproject waarbij er elke dag in de zones 30 bijkomende snelheidscontroles toevoegd worden.

Op sommige plaatsen in Oudenaarde wordt nog steeds te snel gereden. "We krijgen meer en meer klachten van racende auto's en van onaangepaste snelheid in specifieke omgevingen: zoals de stationsbuurt en rond de scholen", zegt korpschef Joost Duhamel. "We merken dat er bij de snelheidscontroles meer auto's geflitst worden in bepaalde zones, vandaar de focus op enkel de zones 30. We willen de automobilisten nu echt informeren over bepaalde gevaarlijke punten met signalisatieborden, met tekstkarren en repressieve snelheidscontroles."