Scherpenheuvel-Zichem roept op om evenementen twee weken uit te stellen, ook kerstmarkt gaat niet door

Wanneer verenigingen of andere organisatoren een lokaal of zaal van de gemeente hebben geboekt, bijvoorbeeld Den Egger, dan kan die reservatie gratis geannuleerd worden. "Uitstel kan dus perfect zonder extra kosten", vertelt burgemeester Manu Claes. "Het is echt belangrijk om nu waakzaam te zijn, willen we een normale kerst- en nieuwjaarsperiode beleven".