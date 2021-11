Sinterklaas: "Ik heb een grote bewondering voor kinderen, ouders en leerkrachten in deze moeilijke tijden"

We spreken de Sint telefonisch terwijl de stoomboot zich ergens tussen de windmolens voor Zeebrugge bevindt. Met de Scheldemonding al in zicht, verwacht de Sint dat hij zeker op tijd in Antwerpen zal aankomen. In tegenstelling tot andere jaren, komt Sinterklaas dit keer niet rechtstreeks van zijn kasteel op het Spaanse vasteland.