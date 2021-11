Mikael werd gedrogeerd en verkracht: "Vanbinnen schreeuwde ik om te stoppen, maar mijn lichaam wilde niet reageren"

"Een halfuur later is alles een beetje zwart geworden in mijn hoofd en we zijn beginnen over te geven", vertelt hij. "Toen heeft de barman gezegd: we zullen er zorg voor dragen. We hebben een ruimte waar ze even kunnen bekomen. Dan heeft die barman samen met een vriend of een collega mij en die andere kerel meegenomen naar die ruimte. En dan zijn we daar verkracht door hen."