Spotbord "Waar Vlamingen thuis zijn" zorgt voor weinig reactie in Dilbeek.

Het bord met de beledigende prent is niet te vinden in de Palokestraat. Is het misschien enkel een computerbewerking of hing het er maar even? De voorbije jaren was er wel wat te doen om de slogan "Dilbeek waar Vlamingen thuis zijn." Vanuit de jeugdraad vroegen sommige om duiding bij de borden. Maar ze bleven zoals ze zijn en werden onlangs vernieuwd.

Eén van de mede-bedenkers is Jan Decraen, hij was in de jaren 70 schepen van cultuur in Dilbeek. "Het had maar één bedoeling: Franstalige inwijkelingen er op wijzen dat ze in Vlaanderen kwamen wonen en dat we hier Nederlands spreken en dat we dat van hen ook verwachten. Het was de tijd van een hevige communautaire en politieke strijd om de Vlaamse Rand. In geen geval had het iets met racisme of uitsluiting te maken, integendeel", benadrukt Decraen. "Misschien is een ondertitel nu wel op zijn plaats."

