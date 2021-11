Staalbedrijf Joris Ide uit Zwevezele veroordeeld voor arbeidsongeval

De arbeider van 40 uit Jabbeke werkte aan de productielijn voor het maken van panelen. Hij moest een paneel vastnemen maar zijn handschoen bleef plakken aan de lijm. Daardoor werd zijn hand gegrepen door de machine. Drie vingers konden niet meer gered worden.

Volgens de rechter in Brugge had het bedrijf te weinig veiligheidsmaatregelen genomen. Het arbeidsongeval zou vermeden zijn als het bedrijf onder andere een extra noodstop en afscherming van de bewegende delen aan de machine had geïnstalleerd. Bovendien was het bedrijf 3 jaar geleden al eens veroordeeld voor een arbeidsongeval aan dezelfde productielijn.

Het slachtoffer treft volgens de rechter geen schuld. Hij krijgt een schadevergoeding van 7.500 euro.