Steeds meer Limburgse studenten starten met eigen zaak

Bo Reeckmans heeft het bedrijf Neotronix opgericht. Hij gaat aan huis mensen hun computer herstellen. “Wij bieden hulp als mensen vragen hebben en we vervangen ook onderdelen of updaten de software zodat de computer sneller werkt. Bovendien verwijderen we ook virussen en dat op zowel op computers, smartphones of tablets”, zegt Bo. "Ik zag in mijn eigen omgeving dat veel mensen moeite hebben met al die nieuwigheden, ouders en grootouders bijvoorbeeld. En wij, als jonge studenten, zijn daar elke dag mee bezig."