Studenten Politeia volgen zelfverdedigingscursus: "Steeds meer jonge vrouwen schrijven zich in"

"Vroeger kwamen de mannen langs op cursus om te leren vechten, nu hebben we lessen waar opmerkelijk meer vrouwen in zitten. Zowel lessen voor conditie als verdedigingslessen", zegt verdedingsexpert Geert Macharis. Hij zit al 40 jaar in het vak en geeft vooral les aan gespecialiseerde veiligheidsdiensten, maar ook in fitnesszaken.

De les duurt iets langer dan een uur en focust vooral op techniek. "In veel gevallen zal de agressor krachtiger zijn dan het slachtoffer, dan komt het erop aan om de juiste techniek te gebruiken. Het is soms belangrijker om een goede techniek te hebben, dan om sterk te zijn", zegt Macharis.