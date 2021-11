West-Vlaamse traiteurs zien feesten en evenementen krimpen: "Tot een kwart minder gasten"

Feestzaal en traiteur Salon Saint Germain in Diksmuide merkt ook dat er steeds kleinere groepen mensen komen. "Op ons buffet zien we groepjes van 3 personen in plaats van 6 of 8. Ook de verenigingen zijn terughoudend. Want de gemeente spoort hen aan om voorzichtig te zijn. Private feesten worden in mindere mate geannuleerd. De bestellingen voor de feestdagen lopen wel vlot binnen en ook ietsje vroeger dan anders. Mensen hakken waarschijnlijk vroeger de knoop door om iets thuis te doen."

Hetzelfde geluid horen we bij traiteur Vincent uit Wervik: "Er zijn nog geen evenementen geschrapt, maar ik heb er toch wat schrik voor. Voor 2022 ziet het er voorlopig goed uit, de agenda staat vol. Het afgelopen kwartaal hebben mensen alles ingehaald, van communiefeesten tot feesten van verenigingen; september was dus voor ons superdruk. Voor de feestdagen zullen we onze folder binnenkort online zetten. Die boekingen komen meestal pas later op het jaar op gang, maar toch hebben sommige er al naar gevraagd. Als de evenementen niet zullen doorgaan dit najaar, gaan mensen terug vollebak afhaalgerechten reserveren zoals vorig jaar."