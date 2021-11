Turkije weigert Irakezen, Syriërs en Jemenieten op vluchten naar Wit-Rusland wegens migratiecrisis aan Poolse grens

De Turkse maatregel komt er na maanden van spanningen tussen Wit-Rusland en de Europese Unie over de situatie aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Duizenden migranten zijn samengekomen aan de Wit-Russische kant en willen de grens oversteken, om zo door te trekken naar Duitsland of een ander land in de EU.

De Europese Unie beschuldigt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan mensen uit landen als Irak en Syrië naar zijn land te brengen, om ze dan aan te zetten om de grens met Polen (of Litouwen) over te steken. Loekasjenko zou dat doen uit wraak voor Europese sancties na de omstreden presidentsverkiezingen van vorig jaar en de onderdrukking van de oppositie in Wit-Rusland.

Turkije en Turkish Airlines worden ervan beschuldigd aan Loekasjenko's beleid mee te werken, maar ontkennen dat. De Turkse overheid neemt nu toch maatregelen, mogelijk om zelf niet meer met de vinger gewezen te worden.