Ultieme oproep tot getuigen in 25 jaar oude moordzaak op rijkswachter Peter De Vleeschauwer

25 jaar lang wordt nu al gezocht naar de dader of daders van deze moord. Er werd in alle richtingen gezocht. "In totaal werden zes mensen uit diverse milieus aangehouden. Ze verbleven maandenlang in de gevangenis op verdenking van ontvoering en moord op een rijkswachter", zegt Chris De Vleeschauwer,"tot de speurders moesten toegeven dat de verdachten eigenlijk niets met de moord te maken hadden. Maar het meest evidente spoor, dat van een interne afrekening, werd nooit ernstig genomen. Eens rijkswachters, collega’s van Peter, al te nadrukkelijk in beeld kwamen, werden de rangen binnen het korps gesloten. Het gerechtelijk onderzoek werd in een andere richting gestuurd en er werd een mistgordijn opgetrokken. Het was zo opvallend dat men over kwaad opzet kon spreken, over manipulatie van het onderzoek. Het deed me vermoeden dat deze moord niet mocht worden opgelost."