Minister Vandenbroucke pleit voor algemene mondmaskerplicht vanaf 9 jaar, binnen en ook buiten waar nodig

"We hebben veel inspanningen gevraagd van de mensen", zegt Vandenbroucke. "Ze hebben zich massaal laten vaccineren, maar we geraken het virus niet meester. Dat is voor iedereen een moeilijk moment. We zitten allemaal op ons tandvlees. Het virus laat ons weinig marge. We moeten met z’n allen samen in elke sector een aantal bijkomende maatregelen gaan nemen."