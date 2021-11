Veenherstel in Vallei van de Zwarte Beek: "Indrukwekkende resultaten"

Nu wordt zo'n 400 hectare aan veen in Lummen en Beringen in zijn oorspronkelijke staat hersteld en de eerste resultaten zijn er al, vertelt Christophe Van Ackere van Natuurpunt: "De typische veenmossen komen terug en ook vogels zoals de watersnip. De Vallei van de Zwarte Beek is echt een bolwerk voor de watersnip in Vlaanderen. En begin dit jaar hebben kraanvogels gebroed in de vallei, voor het eerst in 300 jaar in deze contreien. Dat is natuurlijk super goed nieuws."