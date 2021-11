Verdwenen Franse jogster (17) heeft gelogen over haar "ontvoering"

Begin deze week was Frankrijk in de ban van de verdwijning van een 17-jarig meisje toen ze gaan joggen was in het departement Mayenne, in de Loirestreek in het westen van het land. Haar vader had alarm geslagen toen ze niet thuisgekomen was en toen hij haar telefoon en muziekoortjes met bloedsporen gevonden had. Meteen werd een grote zoekactie opgestart waarbij 200 agenten, duikers, speurhonden en een helikopter werden ingezet.