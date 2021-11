Vogelgriep vastgesteld bij gans in Schilde, ophokplicht in heel het land vanaf maandag

“Dat moet niet per se in een hok”, zegt Van de Voorde. “Dat kan ook door netten boven de kippenren te spannen. Het belangrijkste is dat je je pluimvee afschermt van de wilde vogels, zodat die niet in contact kunnen komen met je pluimvee.”

Naast het afschermen van de dieren, raadt het FAVV ook aan om je dieren binnen eten en drinken te geven, zodat wilde vogels buiten geen graantje komen meepikken.

Het FAVV benadrukt dat het vogelgriepvirus niet gevaarlijk is voor de mens, als je eieren of vlees zou eten van besmette dieren. “Het vogelgriepvirus is een virus dat alleen vogels treft. Dus eieren en gevogelte kunnen in alle veiligheid geconsumeerd worden.”