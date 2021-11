Vrouwenlichaam gevonden in maïsveld in Sint-Truiden

De landbouwer vond het lichaam toen hij aan het werk was op het veld. De politie en het parket kwamen meteen ter plaatse. Voorlopig wil het parket nog niets kwijt over de identiteit van de vrouw en de omstandigheden van haar overlijden.

Omdat het lichaam er al een tijd lag, zal er een inwendige autopsie plaatsvinden. In het gebied waar het lichaam gevonden is, was er in de zomer nog een zoekactie naar een vermiste vrouw van 44. Haar auto werd toen teruggevonden in het nabijgelegen provinciaal domein Nieuwenhoven.