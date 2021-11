VS legt sancties op tegen regime en leger van Eritrea wegens rol in burgeroorlog in Ethiopië

De VS -en veel andere landen en internationale instellingen- vrezen dat de oorlog in Tigray Ethiopië -het op een na meest bevolkte land van Afrika- uit elkaar zal doen vallen. Na de snelle bezetting van Tigray vorig jaar beloofde premier Abiy Ahmed dat de oorlog snel voorbij zou zijn, maar dat lijkt niet het geval. Afgelopen zomer kon het TPLF een groot deel van Tigray heroveren en daarna is dat front opgerukt in de Ethiopische provincies Amhara en Afar. Het TPLF zou nu samen met strijders van andere bevolkingsgroepen zoals de Oromo van plan zijn om het regime van Abiy Ahmed in Addis Abeba omver te gooien.