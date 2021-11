VTI Lier moet sluiten na vele coronabesmettingen

Het is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat het VTI Lier de school moet sluiten. "Deze vierde golf is met niets te vergelijken. Bij de voorbije golven hebben we nooit klassen in quarantaine gehad zelfs. Nu is het echt roeien met de riemen die we hebben", zegt Carine Peeters. "We merken dat veel besmettingen komen via lagereschoolkinderen. Het gaat dan om broers en zussen van leerlingen, of kinderen van leerkrachten."