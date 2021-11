Wandelaar vindt man (45) dood op straat in Herselt, parket onderzoekt verdacht overlijden

Donderdag rond 16 uur is een man dood teruggevonden langs de Westmeerbeeksesteenweg in Ramsel, bij Herselt. Een wandelaar trof het lichaam aan, op een plek waar ook huizen staan. Politie en parket kwamen ter plaatse om de zaak te onderzoeken, ze gaan uit van een verdacht overlijden. Het gaat om een man van 45. Hoe hij om het leven is gekomen, wordt nog onderzocht.