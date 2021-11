Ieperse revue opnieuw afgelast: vorig jaar door corona, nu door waterlek in stadsschouwburg

Het wordt een triest verjaardagsfeestje voor de Ieperse revue. Het is al het 2de jaar op rij dat ze niet kunnen spelen. Vorig jaar door corona, dit jaar door een waterlek in de schouwburg. Coördinator van de Ieperse revue, Frederic Verstraete, is teleurgesteld in het stadsbestuur: "Er zijn al langer grote mankementen in het gebouw, maar daar wordt weinig aan gedaan. Het is al 5, 6 jaar dat er problemen zijn. Water, chauffage: het wordt altijd wel opgelapt, maar er komen nooit concrete oplossingen. Het gebouw oogt mooi, maar het is niet praktisch. Het toilet voor mensen met een handicap is op de eerste verdieping. Maar de lift is niet breed genoeg voor een rolstoel. Het gebouw is verouderd en moet dringend worden vernieuwd. Als alternatief is het OC Ten Elver in Elverdinge aangeboden. Maar voor ons is die locatie te klein. Voor het 2de jaar op rij geen revue, de ontgoocheling bij de spelers én de toeschouwers is heel groot."