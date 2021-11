"Zelfs als Giorgio Moroder een scheet laat, zal ik het zingen. En dus zong ik "Take my breath away"!"

Terri Nunn: "Tijd was kostbaar voor Moroder, daarom dat we aanvankelijk maar één nummer met hem opgenomen hebben. We konden ons financieel ook niet meer veroorloven. Dat werd dus "No more words" (dat in 1984 in de Amerikaanse hitparade tot nummer 23 steeg, red). Maar dan vroeg hij of we "Take my breath away" voor hem wilden opnemen. Een eerste versie, gezongen door Martha Davis (leadzangeres van The Motels, bekend van de hit "Suddenly last summer", red), was door de makers van "Top gun" intussen al naar de prullenbak verwezen. Maar mijn versie sloeg wel aan bij hen." (News, maart 2016)

"Voor "Take my breath away" hadden we geen enkele grote hit gescoord. Moroder wist ons te overtuigen het lied op te nemen: "Dit gaat echt een superhit worden!" Tijdens de opnames deed hij er alles aan om het zanggedeelte zo eenvoudig mogelijk te houden, want "we moeten luisteraars weten te overtuigen mee te zingen". Omdat ik toen al 4 jaar zonder relatie was, zong ik vanuit een gevoelen van droefheid en verlangen." (The Guardian, november 2020)