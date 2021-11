A.S.Z Aalst vraagt dringend strengere maatregelen van overheid 

We vragen een gecoördineerd beleid van de overheid, zegt dokter Rimbaut. "Er is geen paniek nodig, de bekende maatregelen zouden weer in voege moeten komen, maar dan gecoördineerd. Dus niet in gemeente A deze maatregel en in gemeente B een andere." De dokter pleit voor handhygiëne, afstand houden, meer mondmaskers dragen en grote massa-events even uitstellen. "Ook thuiswerk weer maximaliseren. En als laatste respecteer de quarantainemaatregelen. Ik denk dat een groeiend deel van de mensen dat niet meer als noodzakelijk ziet."