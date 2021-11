Zonhovense Karolien en Dana brengen kinderboek “De Kleur van Opa” uit over het verlies van een grootouder

Door de positieve reacties besloot Karolien om samen met haar vriendin Dana Martens het boek uit te brengen. “Het is niet eenvoudig om aan een kind uit te leggen wat het is om iemand te verliezen. Daarom werken we in het boek met de kleuren van de regenboog. Op die manier kan je je kind op een vrolijke manier laten terugdenken aan een overledene”, zegt Geebelen.

Dana Martens, de illustrator van het boek, maakt bewust gebruik van kleurrijke en visuele tekeningen. “Voor kinderen is het dan gemakkelijker om gevoelige onderwerpen beter te begrijpen”. De dames denken ook al na over eventuele toekomstplannen voor een nieuw boek. “Maar ook hier zal het over een serieus onderwerp gaan waar nog niet veel boekjes over te vinden zijn”.