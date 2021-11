Zorg in Nederlands Limburg trekt het bijna niet meer en dus komt er “lockdown light”

We belden over de toestand met Bern Opdenacker, journalist voor de regionale omroep L1 in Nederlands Limburg. Die bevestigt dat de situatie niet goed is: “Als er niets wordt gedaan dreigt een zorginfarct. Het scheelt niet veel of de ziekenhuizen gaan patiënten in de gang moeten laten staan. Heel veel zorgpersoneel is ook zelf besmet of in quarantaine. De ziekenhuizen vragen dus ook doortastende maatregelen want ze trekken het niet meer.”