"Zwarte piet heeft niets met racisme te maken."

Het nieuwe boek van Armand Sermon uit Halle is een dikke klepper over de geschiedenis van het fenomeen Sinterklaas. In "Van "Zwarte Klaas tot Sinterklaas" ontkent de schrijver dat zwarte Piet iets met racisme, zwarte mensen of Afrika te maken heeft. Sermon is niet tegen evolutie maar vindt niet dat een instantie of overheid moet opleggen hoe tradities moeten worden ingevuld. Vooral in Nederland zijn er hevige discussies over zwarte Piet. "Wist je dat er ooit sprake was van Zwarte Klaas?"

