Ex-K3-zangeres Kristel Verbeke benoemd als vrijwillig ambassadrice van UNICEF België

“Armoede gaat verder dan je bankrekening, het zit in heel je lijf en je raakt er nooit helemaal van hersteld. Ik stel me vaak de vraag hoe het kan dat we in een land waar beleid, professionals, scholen, hulpverleners meer en meer in dialoog gaan, er nog steeds zoveel verhalen zijn van kinderen die volledig in de kou blijven staan. Samen met UNICEF wil ik de stem van deze kinderen laten horen!”