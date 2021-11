Hoofdstad India sluit scholen wegens luchtvervuiling

In New Delhi, de hoofdstad van India, moeten alle scholen wegens luchtvervuiling een week dicht vanaf maandag. Dat hebben de autoriteiten beslist. Het Hooggerechtshof heeft aangedrongen op maatregelen, omdat de luchtkwaliteit een dieptepunt heeft bereikt. New Delhi is gehuld in smog en het gerecht noemt de situatie "zeer ernstig".