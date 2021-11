Teleurgestelde reacties na klimaatakkoord: "Zwak slotakkoord dat geen antwoord biedt op klimaatcrisis"

"Deze overeenkomst is onvolmaakt", zegt ook federaal minister voor Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) in een persbericht. "Het is een compromis tussen 197 staten, maar het bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid. Het is nu aan alle regio's en staten om hun verantwoordelijkheid te nemen. Van mijn kant kies ik ervoor om naar de toekomst te kijken en het akkoord te benutten voor meer ambitie en concrete actie, in het belang van iedereen, vandaag en morgen, hier en elders."