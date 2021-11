Klimaatconferentie in Glasgow gaat in overtijd: de moeilijke weg naar een slotakkoord

Het lijkt er dus op dat er afgelopen nacht flink geworsteld is met adjectieven om landen als China, Rusland, Australië en Saudi-Arabië aan boord te houden. De krijtlijnen van wat in de toekomst nog toegestaan is zijn daardoor vaag geworden. Want hoe bepaal je bijvoorbeeld wat inefficiënte subsidies zijn?

Maar toch: áls er op deze klimaatconferentie effectief afspraken gemaakt worden over de afbouw van fossiele brandstoffen – zelfs al zijn die vaag en beperkt in ambitie – dan is dat op zich al een overwinning, want zulke afspraken zouden historisch zijn. Dat zegt ook milieuorganisatie Greenpeace in een persbericht: “De passage over fossiele brandstoffen staat nog in de tekst. Het is een afgezwakt compromis, maar het is een doorbraak.”