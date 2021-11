Nog altijd geen oplossing voor busvervoer buitengewoon onderwijs: "Kleuter bijna 5 uur op de bus is onmenselijk"

Met het geld van de Vlaamse regering kon vervoersmaatschappij De Lijn 32 extra bussen inzetten. Maar Gunther De Vries, algemeen directeur van buitengewone basisschool De Regenboog in Lier/Kessel heeft samen met zijn collega's in de regio Antwerpen nog altijd geen extra bus gezien.

In totaal heeft hij zes bussen om leerlingen te vervoeren en de meesten vertrekken al om 6u ’s morgens, vertelt hij: "Wij pikken de eerste kinderen op rond tien over 6, er is zelfs een bus die 's morgens een kleuter van 2,5 jaar oppikt. De busbegeleider geeft de kleuter zijn boterham of een flesje melk omdat het kind nog zo jong is en het al om kwart over 6 op de bus moet stappen."