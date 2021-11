BEKIJK: Sinterklaas veilig en wel aangekomen in Antwerpen mét goed nieuws: "Geen stoute kinderen dit jaar!"

"Het is een moeilijk jaar geweest met al die mondmaskertjes en regeltjes, maar die waren nodig", zei de Sint over de coronacrisis. "We hopen natuurlijk allemaal dat het binnenkort niet meer nodig zal zijn." In een telefonisch interview op voorhand had Sinterklaas al laten weten dat hij erg uitkeek naar de intrede. Vorig jaar mochten de kinderen de Sint niet verwelkomen door de coronamaatregelen.