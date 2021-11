Verdachte opgepakt na mogelijk nieuw zedenincident in Gentse uitgaansbuurt

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond opnieuw een mogelijk zedendelict plaats in de Gentse Overpoort. “Het onderzoek loopt. Het is nog niet duidelijk hoe zwaar de feiten wegen”, zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. ”We hebben 1 verdachte opgepakt. Die wordt momenteel ondervraagd op het politiekantoor.”



Het incident gebeurde in hetzelfde café waar vorige week een 18-jarig meisje werd aangerand in de toiletten. Zij diende een klacht in wegens verkrachting. Wat er nu precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens onze informatie zou het deze keer wellicht niet om een verkrachting gaan. Een man is alleszins opgepakt, en wordt nu verhoord. Ook andere betrokkenen - het mogelijke slachtoffer en eventuele getuigen - worden verhoord. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek is geopend, maar kan voorlopig niet meer informatie kwijt.