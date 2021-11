Kwetsbare landen reageren teleurgesteld op klimaattop: "Een doodvonnis voor de armsten van onze planeet"

Op de top is er nog geen sluitend budget voor de honderd miljard dollar (omgerekend 87 miljard euro) die vorig jaar al was beloofd voor klimaatactie - het streven naar klimaatneutrale oplossingen dus, in plaats van extra uitstoot van broeikasgassen. Positief is wel dat er een verdubbeling zou komen van dat budget vanaf 2025. Al zal ook dat bedrag, als het al op de tafel komt, in de toekomst niet volstaan.

Maar over het tweede luik - geld dus voor "verlies en schadeherstel" is slechts een vaag akkoord bereikt, zonder concrete toezeggingen. Er komt technische bijstand en ruimte voor dialoog. "Bespottelijk" noemt de NGO Oxfam dat. "Verre van volmaakt" is ook het oordeel van Els Hertogen van 11.11.11, de Vlaamse koepel voor ontwikkelingshulp. "Het is helemaal niet wat de landen vroegen". Dààrom dus zijn landen als Bangladesh zo boos.