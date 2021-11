Drie arrestaties voor terrorisme nadat auto ontploft aan Engels ziekenhuis

De politie van het Engelse graafschap Merseyside, de Merseyside Police, kreeg meldingen van de ontploffing aan het Liverpool Women's Hospital om 11 uur (13 uur in België). De regionale antiterreureenheid zegt dat in de zaak drie verdachten, van 21, 26 en 29 jaar, opgepakt zijn in het stadsdistrict Kensington op basis van de terrorismewetgeving.

De mannelijke passagier van de auto werd ter plaatse doodverklaard. De bestuurder, ook een man, raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel.

De regionale antiterreureenheid zegt dat ze alle hypotheses onderzoekt over de mogelijke oorzaak van de ontploffing, en dat ze nauw samenwerkt met de Merseyside Police. "Tot dusver gaan we ervan uit dat de betrokken auto een taxi was die stopte aan het ziekenhuis kort voor de explosie", zei een woordvoerder van de Merseyside Police eerder.