Professionele drugsplantage toevallig ontdekt na brand in bedrijfshal in Balen

Bij een brand in een loods in een bedrijfshal aan de Ambachtsstraat in Balen, is een drugsplantage van 1.500 planten ontdekt. De bewoners van een appartement boven het bedrijfsgebouw belden de brandweer nadat ze rook hadden gezien in het gebouw. De brandweerposten van Balen en Mol kwamen ter plaatsen.

Een elektriciteitskast bleek vuur gevat te hebben in het gebouw. De kast stond in een afzonderlijk compartiment dat volledig in hout was opgetrokken. Door de brand aan de elektriciteitskast hadden ook de panelen van de houten constructie vuur gevat, wat zorgde voor een hevige rookontwikkeling.