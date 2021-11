Het klimaatakkoord van Glasgow: is het een succes? En vooral, zal het genoeg zijn?

Toch houden alle landen vol aan die "anderhalve graad". En dus moeten de regeringen volgend jaar al op de proppen te komen met nieuwe en strengere klimaatplannen. Iedereen wordt dus naar huis gestuurd met huiswerk of met een herexamen. De grootste vervuilers, China en de VS hebben alvast afgesproken vanaf nu samen aan het klimaat te werken, de uitstoot van methaan te beperken en strengere wetten in te voeren tegen ontbossing.

Maar daarmee is de zaak niet opgelost. Volgens VN secretaris-generaal Antonio Guteres staan we nog altijd dicht bij een klimaatcatastrofe. "Onze planeet hangt aan een zijden draadje" zei hij gisteravond nog. "Dat het erg moeilijk wordt staat vast", besloot EU-onderhandelaar Timmermans gisteravond. "Maar we hebben geen andere keuze als we onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst willen geven."