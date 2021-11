Ziekenhuis Oost-Limburg roept op tot extreme voorzichtigheid: "We staan met de rug tegen de muur"

Het Ziekenhuis Oost-Limburg moest dit weekend in 24 uur tijd 14 nieuwe covidpatiënten opnemen. Dat brengt het totaal op 57 coronapatiënten waarvan er 14 intensieve zorg nodig hebben. Volgens het Genkse ziekenhuis gaat het om een recordaantal tijdens deze vierde golf. De directie roept iedereen, die vindt dat de huidige coronamaatregelen niet streng genoeg zijn, op om zelf zijn verantwoordelijkheid op te nemen en extreem voorzichtig te zijn.

De ziekenhuisdirectie waarschuwde eerder al dat het verplegend personeel op zijn tandvlees zit. "We staan met de rug tegen de muur", zegt directeur Erwin Bormans", "onze mensen zijn op, we hebben een heel hoog ziekenpercentage. Er zijn mensen die zeggen dat ze ook voor een vierde keer zullen rechtkrabbelen en doen wat moet, maar die er meteen bij zeggen dat ze nadien ontslag zullen nemen en de medische sector zullen verlaten. Dat is geen kwestie van slechte wil, die mensen zijn gewoon op".