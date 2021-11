Minister-president Jan Jambon bevestigt vertrouwensprobleem binnen Vlaamse regering na beslissing gascentrales

De verontwaardiging was groot bij sommigen toen vorige week bekend raakte dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besliste om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. Vooral voor de federale regering, en met name energieminister Tinne Van der Straeten, is die beslissing erg vervelend. Er werden al subsidies beloofd voor de bouw van die centrale, want die is nodig voor de bevoorradingszekerheid in geval van een kernuitstap. De federale regering bevestigde in haar regeerakkoord de kernuitstap in 2025, maar zonder de centrale in Vilvoorde komt die in gevaar.