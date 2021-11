Klimaatblog - "Alle landen willen de opwarming onder 1,5 graad houden, maar met dit akkoord lukt dat niet"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is tevreden dat de onderhandelaars erin geslaagd zijn om toch een akkoord te bereiken op de klimaatconferentie in Glasgow. Dat zei hij vanmorgen in “De ochtend” op Radio 1. Tegelijk is de minister-president teleurgesteld dat het uiteindelijke akkoord afgezwakt werd, onder druk van China en India. "Ik heb zelf nog niet de kans gehad om het akkoord te lezen, maar als ik hoor dat landen als China druk uitgeoefend hebben om niets over steenkool in het akkoord te schrijven dan vind ik dat een gemiste kans."

Maar de Vlaamse regering krijgt ook zelf kritiek omdat ze de lat niet hoog genoeg zouden leggen. Het Vlaamse klimaatplan is gericht op 40 procent CO2-reductie tegen 2030, maar die ambitie ligt daarmee lager dan wat Europa vraagt. "De doelstellingen van Europa worden pas eind volgend jaar vastgelegd. Er is daar nog wel wat onderhandelingsmarge", benadrukt Jambon. "Vlaanderen is in heel Europa het meest dichtbevolkte gebied en heeft ook een zware industriële poot. We doen ook heel veel inspanningen op vlak van innovatie en technologie. De zaken die hier ontwikkeld worden, kunnen wereldwijd geëxporteerd worden. Op die manier dragen we ook bij."