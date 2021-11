Lichtfestival in Gent lokt ongeveer evenveel bezoekers als vorige editie

Het is vanavond de vijfde en laatste avond van het Lichtfestival. "Het is rustiger dan de andere dagen", laat schepen van Feesten Annelies Storms (Vooruit) aan VRT NWS. "We kunnen nog geen cijfer geven voor vandaag, maar voor de eerste vier dagen samen zitten we op 690.000 bezoekers." Ter vergelijking: bij de vorige editie in 2018 lokte het Lichtfestival 845.000 bezoekers naar de Arteveldestad. Verwacht wordt dat het totaal in dezelfde buurt zal liggen.