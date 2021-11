Sam Bettens pronkt met nieuw mannenlichaam in videoclip: "Sta het mezelf toe omdat ik nooit twintigjarige jongen was"

Het is een trotse Sam Bettens die in de nieuwste videoclip van Rex Rebel zijn nieuwe lichaam toont. Samen met de geboorte van de nieuwe groep onderging Bettens een transitie tot transman en dat mag iedereen zien in de clip van "Body". "Alles blijft hetzelfde, maar toch voelt alles anders aan", zegt Bettens in "De zevende dag".