Oostenrijk kondigt strenge, nationale lockdown af voor wie niet gevaccineerd is tegen corona

In Oostenrijk moeten mensen die niet volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus in lockdown vanaf zondag middernacht. Ze mogen slechts beperkt hun woning verlaten. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg aangekondigd. Eerder was bekendgemaakt dat niet-gevaccineerden vanaf maandag in zeker twee regio’s in lockdown zouden gaan, maar dat wordt dus uitgebreid.