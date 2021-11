Staatssecretaris Mahdi (CD&V) wil dat asielzoekers tijdens procedure makkelijker aan het werk kunnen

Asielzoekers makkelijker aan het werk krijgen, is opgenomen in mijn nieuw beleidsplan, aldus Mahdi in zijn antwoord. "Je moet er voor zorgen dat die mensen ook hun rugzak kunnen versterken, en extra competenties aanleren", ging hij verder. "Als je aanvraag niet kan aanvaard worden, dan kan je die competenties gebruiken in het land van herkomst, als dat wel het geval is, dan kan je die hier gebruiken en sneller integreren (...) Ik hoor ook zelf werkgevers die niet liever hebben om mensen te vinden die willen werken."