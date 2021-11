Spanning grens Wit-Rusland en Polen: tientallen migranten breken door grenshek, Wit-Rusland bouwt tentenkamp

In Wit-Rusland bevinden zich in de buurt van de grens met Polen duizenden migranten en vluchtelingen. Deze mensen willen naar de Europese Unie reizen, maar de Poolse autoriteiten houden hen tegen. Het Wit-Russische regime dwingt de migranten dan weer om de grens over te steken. Door deze situatie loopt de spanning in het grensgebied op.