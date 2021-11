Stalen boogbrug van 1.000 ton geplaatst in Kuringen

Eens de brug in Kuringen volledig klaar is, zullen er al 52 van de 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd zijn. Zes bruggen zijn intussen in uitvoering en volgend jaar volgen dan de resterende 4 bruggen waaronder die van de Kempische Steenweg in Hasselt. Toch zal de hinder op die zeer drukke verbindingweg in de mate van het mogelijke beperkt blijven, verzekert Frieda Brepoels. "Omdat deze brug opgekrikt wordt, zullen de werken er maar drie maanden duren. Het verkeer zal heel die tijd over een deel van de brug kunnen blijven rijden terwijl het andere deel wordt opgekrikt". De werken aan de brug van de Kempische Steenweg starten in juni volgend jaar en zouden rond september klaar moeten zijn".